Metroreizigers hadden sinds het begin van donderdagmiddag last van een storing tussen metrostations Zalmplaat en de Akkers. Door spanningsproblemen reden voertuigen op metrolijnen C en D een ingekorte route: er werd niet verder gereden dan station Zalmplaat.

Tussen station Zalmplaat en eindpunt de Akkers zette de RET naar eigen zeggen vier pendelbussen in. Een woordvoerder van de vervoerder zei eerder tegen deze site dat reizigers rekening moesten houden met een extra reistijd van een kwartier tot een half uur.

Rond 13.30 uur maakte de RET bekend dat de metro's tussen Zalmplaat en de Akkers weer reden. "De pendelbussen maken hun ritten af en stoppen dan met vervoeren", aldus een woordvoerder.

Reiziger Martin Marcus stond al sinds het middaguur vast op metrostation Zalmplaat in Hoogvliet. Volgens hem klopte de extra reistijd van een half uur niet, want hij stond ruim anderhalf uur vast op het station. De RET maakte er 'een potje van', zo zegt hij. "We stonden met zo'n 250 mensen te wachten totdat we naar de Akkers konden."

Er zijn volgens hem veel te weinig bussen ingezet door de RET en ook personeel dat de gestrande reizigers op de hoogte zou moeten houden ontbrak. "Tot half 2 zijn maar drie pendelbussen langsgekomen die in de kortste keren helemaal volgeladen weer vertrokken. Verder hoorden we niets, behalve dat er een storing was. Gelukkig was het droog."