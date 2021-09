In geen enkele grote Nederlandse stad steeg de WOZ-waarde van woningen het afgelopen jaar zo hard als in Rotterdam. De waarde wordt bepaald aan de hand van de ontwikkeling van de huizenprijzen. In een jaar tijd steeg de WOZ-waarde met met 11,4 procent, waarmee een gemiddeld huis in de stad nu de recordwaarde van 245.000 euro heeft bereikt.