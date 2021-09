Een verkeerscontrole aan de President Rooseveltweg in Rotterdam-Prins Alexander heeft vrijdag geleid tot de arrestatie van een man die werd gezocht voor een ernstig geweldsmisdrijf. De man had bij zijn aanhouding een revolver in zijn broekzak. Een wijkagent herkende hem direct en liet hem daarop arresteren. Wat de man precies op zijn kerfstok heeft, is niet bekendgemaakt.