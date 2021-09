De linkerrijstroken op de Haringvlietbrug worden vanaf 4 oktober in beide richtingen verbreed van 1,95 naar 2,35 meter. Dat is besloten omdat het verkeer veel moeite heeft met de smalle rijstroken. De breedte van de rechterrijstroken blijft ongewijzigd, evenals de maximum snelheid van 50 kilometer per uur.