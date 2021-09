Het kan nog dagen duren voordat de brand die gisterenmiddag ontstond op een zeeschip in de Sint Laurenshaven in het Botlekgebied geblust is. Dat laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam weten. Met een kraan wordt het broeiende schroot uit het schip gehaald en op de kade gelegd om daar geblust te worden, maar dat is een tijdrovend proces.