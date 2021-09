Alle vijf de lijnen van de Rotterdamse metro hebben dinsdagochtend een uur lang niet kunnen rijden vanwege een stroomstoring. Ook konden de stations gedurende die periode niet worden geopend, meldt de RET.

Rond 6.15 uur was er weer stroom en konden de stations de deuren weer openen. De oproep van de vervoersmaatschappij aan reizigers om thuis te blijven of alternatief vervoer te nemen is ingetrokken.

Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en onjuiste vertrektijdeninformatie op de borden, meldt een woordvoerder.