Alle vijf de lijnen van de Rotterdamse metro rijden dinsdagochtend niet door een technische storing. Ook de stations kunnen niet worden geopend, meldt de RET, het Rotterdamse OV-bedrijf.

De vervoermaatschappij roept reizigers op om thuis te blijven of alternatief vervoer te nemen.

Hoe de storing is veroorzaakt is nog niet bekend. "We begrijpen dat dit voor reizigers een heel vervelende situatie is. Zodra er meer informatie is, hoort u meer", meldt een woordvoerder.