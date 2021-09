In het onderzoek naar de liquidatie van Rotterdammer Cevat Bozdag (58) heeft het Openbaar Ministerie een derde verdachte op het oog. Volgens de officier van justitie gaat het om een 'tussenpersoon' in Turkije, met wie verdachte Sungur C. (32) voor en na de moord veelvuldig contact heeft gehad via de versleutelde chatdienst Sky ECC.