Is een studio aan de Blaak voor 705 euro kale huur nog wel sociale huur te noemen? Zeker als er vervolgens ook nog maandelijks 200 euro aan servicekosten afgetikt moet worden en eenmalig een bedrag van 100 euro aan 'inschrijfkosten'? D66, PvdA, GroenLinks en CU/SGP willen dat dolgraag weten van het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders.

De vier partijen dienden er deze week schriftelijke vragen over in. En eigenlijk zijn die vragen in ieder geval deels retorisch, want de raadsleden vinden het een absurd bedrag voor een heel klein woninkje. Het heeft in hun optiek niets meer met sociale huur te maken, waarbij de servicekosten worden aangemerkt als 'een verkapte huurverhoging'.

De inschrijfkosten van 100 euro zijn volgens hen sowieso onrechtmatig en daarom willen ze dat het college verhuurder OurDomain direct aanspreekt.

Maar er is meer waarover de vragenstellers vallen bij het momenteel in aanbouw zijnde complex naast de Willem de Kooning Academie. Zo zijn er leeftijd- en inkomenseisen en huurders moeten een hbo- of universitaire studie volgen of hebben afgerond. OudDemain maakt zich daarmee, aldus de vier politieke partijen, schuldig aan 'discriminatie van praktisch opgeleiden'. Van het college willen ze actie om hier een einde aan te maken.