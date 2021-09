Voor de ongeneeslijk zieke Marco van den Wildenberg is woensdag de laatste dag aangebroken. Na een groots afscheid in de rust van de wedstrijd tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles, blaast hij woensdagavond zijn laatste adem uit. Leden van Feyenoord Rotterdam Supporters houden om 19.08 uur een minuut stilte.