In Vlaardingen is maandagmiddag een reddingsactie op touw gezet, nadat er bij de dierenambulance een melding binnenkwam over een zwaan met een gebroken snavel. Het dier bleek ernstig verminkt te zijn door een vishaak. De zwaan is uiteindelijk bij de vogelopvang uit zijn lijden verlost en ingeslapen.