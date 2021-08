In een bedrijfspand aan de Linschotenstraat in Rotterdam is maandagochtend kort voor 05.00 uur een grote brand uitgebroken. De brand vond plaats in de loods van het scooterverhuurbedrijf GreenMo Rent, waar onder andere GO Sharing onder valt. Rond 7.00 uur liet een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten dat de brand onder controle is en dat de brandweer bezig is met nablussen.