Een fietser bij de Botlekbrug maakte vrijdagochtend en wel heel gevaarlijk ommetje. Op de A15 richting Europoort, ter hoogte van de Havens 4000-5200, reed hij een stuk over de vluchtstrook, terwijl de auto's langs hem raasden. Na een korte tijd ging de fietser, die niet gewond raakte, zelf de snelweg af.

Rijkswaterstaat meldde omstreeks 8.00 uur op Twitter dat de fietser over de vluchtstrook reed. Volgens een woordvoerder stond hij voor de Botlekbrug en is hij daarna op de vluchtstrook terechtgekomen.

De politie en weginstructeur werden ingelicht, maar de fietser was al van de snelweg toen zij ter plaatse kwamen. Doordat de politie geen kans heeft gehad om met de fietser te spreken, is niet bekend of de fietser bewust of per ongeluk op de vluchtstrook terecht is gekomen.

Hoewel het gevaarlijke gedrag van de fietser niet voor verkeersproblemen zorgde, is Rijkswaterstaat geschrokken. "Wij vinden het niet in orde dat fietsers op de snelweg gaan fietsen", aldus de woordvoerder. "Dat willen we niet, voor de veiligheid van iedereen."