Hij is vrijwel vanuit iedere hoek in zowel Rotterdam als buurgemeenten te zien: de Zalmhaventoren. Na drie jaar bouwen, heeft de nieuwe wolkenkrabber onderaan de Erasmusbrug zijn hoogste punt bereikt en dat betekent dat de bouwbak er eindelijk af mag. De toren is 203 meter hoog, daarbij komt nog een mast van 12 meter.