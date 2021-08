Justitie zit in haar maag met een 28-jarige gedetineerde die ervan wordt verdacht met een mes te hebben ingestoken op drie medewerkers van de Forensisch Psychiatrische Afdeling Kijvelanden in Poortugaal. Het Openbaar Ministerie (OM) wil hem laten onderbrengen in een speciale kliniek in Drenthe, maar daar is geen plek, bleek woensdag in de Rotterdamse rechtbank. Daarom blijft hij voorlopig vastzitten in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum in Vught.