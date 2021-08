Honderden Rotterdamse en Haagse festivalorganisaties lopen vandaag in Rotterdam mee met de vreedzame protestmars 'Unmute Us!'. Om 14.00 uur begon de protestmars op de westkant van de Wilhelminakade, waarna die via de linkerzijde van de Erasmusbrug naar de Coolsingel en het Stadhuisplein gaat.