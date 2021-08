In het hagelnieuwe Leuvepaviljoen bij het Maritiem Museum in Rotterdam heeft zaterdagmiddag een brand gewoed. De toeristenattractie, die onderdak biedt aan een haveninformatiepunt en twee voor het publiek toegankelijke werkplaatsen van het Maritiem Museum, is pas sinds vorige maand geopend voor het publiek.

De brand ontstond in een afzuiginstallatie in de werkplaats van de smid, een van de twee werkplaatsen. Het personeel belde meteen het alarmnummer 112, maar dat kon niet voorkomen dat het paviljoen schade opliep. Door de brand, waarbij niemand gewond raakte, zal tijdens de excursies door het paviljoen de werkplaats van de smid voorlopig worden overgeslagen.

Op de plek van het Leuvepaviljoen op de Schiedamsedijk stonden voorheen drie kleine paviljoens die de Leuvehaven aan het zicht onttrokken. Het nieuwe gebouw is van glas, waardoor mensen erin en doorheen kunnen kijken. In de naastgelegen werkplaatsen vindt onderhoudswerk plaats aan de historische schepen die bij het Maritiem Museum liggen. Zo wil het museum het publiek in contact brengen met maritieme ambachten en de huidige technieken.