Een woning aan de Feijenoordhaven in Rotterdam-Zuid is vrijdagavond onder vuur genomen. Hoewel een raam van de woning is gesneuveld, raakte niemand gewond.

De politie kreeg rond 22.30 uur een melding binnen dat er geschoten werd bij de Feijenoordhaven. Een woning bleek te zijn beschoten. "Getuigen hoorden meerdere schoten", meldt een woordvoerder van de politie. De dader was nergens te bekennen.

Het motief van de schietpartij is nog niet bekend. De politie is op zoek naar de schutter(s) en doet verder onderzoek.

De Rotterdamse regio wordt de afgelopen weken regelmatig opgeschrikt door schietgeweld. In de afgelopen twee weken waren er meerdere schietpartijen in de regio Rotterdam, waaronder enkele incidenten in Rotterdam-Feijenoord. Zo werd eerder de woning van een ouder echtpaar aan de Vuurplaat beschoten. Het vuurwapengeweld baart de politie zorgen.