Een 43-jarige Belg heeft deze week geprobeerd om via Rotterdam The Hague Airport een koffer vol softdrugs naar huis te smokkelen. De man werd maandagavond betrapt met bijna 25 kilogram hasj bij zich.

De reiziger kwam terug uit Marokko en liep tegen de lamp toen het personeel van de douane op het vliegveld zijn bagage controleerde. In zijn koffer troffen ze de drugs aan. Hierop werd de Belg door de marechaussees gearresteerd en werd zijn bijzondere lading in beslag genomen.

De recherche van de Koninklijke Marechaussee in Zuid-Holland doet, onder leiding van het Openbaar Ministerie in Rotterdam, verder onderzoek. "Het gebeurt wel vaker dat in een koffer drugs worden gesmokkeld, maar zo'n grote hoeveelheid als dit zien we niet vaak, zeker niet op de Rotterdamse luchthaven. Dit is echt opvallend", zegt een woordvoerder.

Nader onderzoek

Vorig jaar december werd in Rotterdam ook al een Belg betrapt met 25 kilo hasj in zijn koffer. Ook deze dertigjarige man was net aangekomen vanuit Marokko. "Onze afdeling recherche doet nader onderzoek en bekijkt of er een verband is met de zaak van een half jaar geleden", aldus de zegsman. "Ook wordt bekeken waar de drugs naartoe moest en ook waarom deze Belgen gebruikmaakten van een Nederlandse luchthaven."

Volgens de Koninklijke Marechaussee worden de meeste drugsvangsten op luchthavens gedaan op Schiphol, waar soms honderden kilo's in vracht zijn verstopt. Op het vliegveld van Maastricht werd in februari 250 kilo coke onderschept in een lading rozen. "Dat is echt uitzonderlijk voor een kleine luchthaven", aldus de marechaussee. De lading was ook bestemd voor Schiphol, maar het vliegtuig kon daar door omstandigheden niet landen.

De drugssmokkel per vliegtuig neemt wel toe. In het eerste half jaar van 2021 is met name op Schiphol ruim 800 kilo cocaïne in beslag genomen. In heel 2020 was dat nog 250 kilo.