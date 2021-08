De vuurwerkbommen die eerder dit jaar bij Rotterdamse Feyenoordcafés en woningen afgingen, hadden waarschijnlijk te maken met de naderende Klassieker. De explosie bij een huis aan de Ranonkelstraat was mogelijk een vergissing.

Dat maakte het Openbaar Ministerie woensdagochtend bekend tijdens een voorbereidende zitting. Zij houdt Amsterdammer Imad el A. (21) medeverantwoordelijk voor explosies bij twee bekende Feyenoordcafés - 't Haantje en The Hide Away - en een woning aan de Ranonkelstraat.

Telkens was ten tijde van de explosies een witte auto met strepen in de buurt. Deze huurwagen stond die dagen op naam van de verdachte. Later bleek dat ook de telefoon van de Amsterdammer op de tijdstippen van de explosies in Rotterdam was.

De Amsterdammer werd daags na de explosies aangehouden. Sindsdien zwijgt hij over de verdenkingen.

Onrustig in de stad

Het was begin mei ronduit onrustig in de stad: binnen drie dagen vonden toen vijf explosies plaats. Twee keer was een Feyenoordcafé het doelwit, driemaal een woning.

El A. wil zo snel mogelijk de gevangenis uit, vertelde hij woensdag tijdens een voorbereidende zitting. Zijn moeder is ziek en hij hoopt snel voor haar te kunnen zorgen. Ook wil hij aan de slag bij een pizzeria.

Angst

De twintiger werd daags na de explosies aangehouden. In juni volgde een tweede arrestatie. Het ging toen om een negentienjarige Amsterdammer. Hij verschijnt op 6 oktober voor de rechter.

De aanslagen zorgden afgelopen mei voor angst bij eigenaren van andere Feyenoordkroegen op Zuid. Ondernemers zeiden te vrezen dat hun zaak de volgende zou zijn.