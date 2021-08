Het is op de Rotterdamse wegen bijna weer zo druk als voor de coronacrisis. Vlak voor de zomervakantie was het vooral in de binnenstad nog rustiger (vaak 10 tot 30 procent minder verkeer). Terwijl op de snelwegen en gebieden buiten de ring er soms zelfs meer auto's rijden dan in 2019, zo blijkt uit onderzoek van de gemeente Rotterdam.

De gemeente nam de drukte op de weg en in het ov tijdens de coronacrisis als graadmeter om te zien of Rotterdammers zich aan de coronaregels van thuiswerken en minder sociale contacten hielden. Voor de gedeeltelijke lockdown vorig najaar stelde Aboutaleb dat hij verrast was door files in de stad.

Meer fietsers

De ochtend- en avondspits die na de corona-uitbraak in 2020 vrijwel geheel waren verdwenen, zijn nu weer terug. Ook op de fietspaden is er een ochtend- en middagpiek. Waar aan het begin van de coronacrisis logischerwijs minder werd gefietst -vele Rotterdammers werkten immers thuis- was dat in juni een paar wekenlang meer dan twee jaar eerder. Wie de auto pakt is op de hoofdroutes net zoveel tijd kwijt als voor corona of zelf iets langer.

In het openbaar vervoer is het nog steeds veel rustiger. Juni was de drukste maand bij de RET sinds de coronacrisis, maar nog steeds waren er 35 procent minder reizigers dan in 2019.