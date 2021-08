Bij werkzaamheden aan de Jonker Fransstraat in Rotterdam-Centrum is een waterleiding kapot getrokken. Een klein deel van de Admiraal de Ruyterweg heeft daar ook last van. In totaal zitten 380 huishoudens tijdelijk zonder water.

Het lek ontstond toen een van de wegwerkers de leiding raakte. Monteurs van Stedin en het waterbedrijf Evides zijn ter plaatse om de schade te herstellen. Een woordvoerder van Evides meldt dat het bedrijf een tijdelijke watertap heeft geplaatst. Bewoners wordt wel geadviseerd om dit water eerst te koken, voordat zij het gebruiken.

Evides verwacht dat de reparatie tot het einde van de middag zal duren. "De monteurs waren snel ter plaatse en konden snel zien wat het probleem was", aldus de woordvoerder. "Zij gaan dit probleem nu zo snel mogelijk oplossen en de huishoudens weer voorzien van water. Dat is het belangrijkste." Na de werkzaamheden bekijken de monteurs of het nodig is om ook een kookadvies af te geven voor het water uit de gerepareerde waterleiding.