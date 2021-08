De vijftienjarige Joshua werd waarschijnlijk doodgestoken tijdens een afgesproken confrontatie met een leeftijdsgenoot. Beide jongens, stelt het Openbaar Ministerie (OM), waren bewapend.

Volgens het OM hadden de tieners ruzie met elkaar. Dat conflict mondde afgelopen donderdag vermoedelijk uit in een confrontatie bij het speelpark aan de Goedenraadweg in Rotterdam-Beverwaard. Daarbij verloor Joshua, die zogezegd óók een mes had, het leven: hij werd gestoken en stierf ter plekke.

Justitie baseert zich op gesprekken met getuigen, telefoongegevens en 'andere onderzoeksbevindingen'. Het is onduidelijk waar de vermeende ruzie over ging. Een zegsman van het OM kan daar niets over zeggen, meldt hij. "Gezien de leeftijd van de verdachte zijn we zeer terughoudend met het geven van informatie."

De jongen met wie Joshua ruzie zou hebben gehad, een vijftienjarige Rotterdammer, meldde zich in de nacht van donderdag op vrijdag bij de politie. Hij wordt verdacht van doodslag en blijft nog zeker twee weken achter de tralies, zo is maandag bepaald.

Goede vriend

Vrienden van Joshua vertelden een dag na de steekpartij dat de verdachte ooit een goede vriend van het slachtoffer was. Ze meldden ook dat de jongen het geweld donderdagavond al had opgebiecht.

Dinsdag houden nabestaanden van Joshua een stille tocht. Die begint om 19.00 uur bij het ouderlijk huis van het slachtoffer aan de Rhijnauwensingel. De deelnemers lopen vervolgens naar de Goedenraadweg, waarna ze weer richting de woning gaan. De gemeente Rotterdam meldt in een verklaring "met afschuw te hebben kennisgenomen van het steekincident, waarbij een jong leven zinloos is beëindigd".