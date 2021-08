Een twaalfjarige jongen is maandagmiddag aan de Kanaalweg in Capelle aan den IJssel per ongeluk met een luchtbuks beschoten door een leeftijdgenootje. De twee speelden buiten met het wapen toen dat zonder enige bedoeling afging.

Het jongetje werd tegen zijn hoofd geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder van de politie heeft het slachtoffer een flinke bult op zijn voorhoofd, maar was hij nog wel aanspreekbaar. "In het ziekenhuis moet worden nagekeken of er nog stukjes van het kogeltje in de wond zitten", zegt een politiewoordvoerder.

Een medewerker van Van Krimpen Constructiewerken, gevestigd achter de Kanaalweg, wilde maandagmiddag niet op het voorval ingaan. "Het is gebeurd, meer ga ik er niet over zeggen." Of hij ook de vader is van het jongetje dat het wapen liet afgaan, werd evenmin duidelijk. Een bouwvakker die aan de voorkant van de woning aan de Kanaalweg aan het werk was, wilde geen commentaar geven.

De luchtbuks is van de vader van het jongetje dat het wapen per ongeluk af liet gaan. "Het hebben van een luchtbuks is legaal, maar je moet wel zorgen dat hij buiten het bereik blijft van kinderen onder de achttien jaar", legt de politiewoordvoerder uit. Met de eigenaar van de luchtbuks zal daarom een gesprek volgen.