De belager van persfotograaf Jeffrey Jacobs heeft een geldboete gekregen van 400 euro. Ook moet de negentienjarige vrouw de Capellenaar een schadevergoeding betalen van 250 euro, omdat zij hem in het gezicht sloeg nadat hij in juni aanwezig was bij een reanimatie aan de Zevenkampse Ring in Rotterdam.

De 31-jarige Jacobs, die fotografeert voor het platform Nieuws op Beeld, liep die bewuste avond mee met twee politieagenten. Toen er een melding kwam van een reanimatie is hij met hen meegegaan.

Zijn aanwezigheid schoot een aantal omstanders, onder wie de vrouw, in het verkeerde keelgat. Jacobs probeerde nog uit te leggen dat hij niet van plan was het incident vast te leggen, maar dat had geen zin. Hij kreeg een flinke klap in zijn gezicht. De vrouw is direct aangehouden, de fotograaf deed aangifte van mishandeling.

Dat zijn belager nu is veroordeeld, doet hem goed. "Maar ik was graag nog een keer het gesprek met haar aangegaan zodat zij kon uitleggen waarom ze het deed", vertelt hij. "Ik hoop maar dat deze vrouw hiervan leert. Geweld tegen journalisten en fotografen is iets wat we nooit moeten tolereren."

Veiligheidsvest

Jacobs wil het incident nu achter zich laten en gaat 'gewoon' verder met zijn werk. "Wij zorgen immers voor een bepaalde nieuwsvoorziening. Maar in sommige wijken draag ik tegenwoordig wel een veiligheidsvest. Dat geeft me toch een iets fijner gevoel."