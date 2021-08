Een dronken automobilist besloot zondagochtend vroeg in Rotterdam de trambaan van de Erasmusbrug te pakken in plaats van de rijweg. Het kostte de politie weinig moeite de auto tot stilstand te brengen: de bestuurder van de Skoda Fabia reed zichzelf vast op de tramrails.

De politie heeft niet bekendgemaakt hoe dronken de bestuurder precies was. Rijden onder invloed is een misdrijf. Meer dan 0,5 promille is strafbaar en bij beginnende chauffeurs (korter dan vijf jaar een rijbewijs) is dat zelfs 0,2 promille.

Bij ervaren bestuurders wordt het rijbewijs bij 1,3 promille ingenomen. Beginnend bestuurders zijn met meer dan 0,8 promille hun roze kaartje kwijt.