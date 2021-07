De Rotterdamse regio heeft een ongekend bloedige week achter de rug: maar liefst vier personen kwamen de afgelopen dagen om het leven door een misdrijf, evenveel als in de eerste zes maanden van dit jaar. Is de reeks het begin van een trend?

In de nacht van 23 op 24 juli vonden twee fatale incidenten plaats. In Capelle aan den IJssel werd de 37-jarige Wisam beschoten toen hij zijn hond uitliet. Ambulancepersoneel brachten hem nog naar het ziekenhuis, maar de hulp was tevergeefs. Hij overleed enkele uren later. Dezelfde nacht overleed ook de 27-jarige Daan na een steekpartij in Rotterdam.



Maandag volgde een schietpartij op klaarlichte dag die een 32-jarige man in Schiedam het leven kostte, donderdag maakte een steekpartij in Rotterdam-Beverwaard een eind aan het leven van de vijftienjarige Joshua. Alleen voor het incident in Capelle zijn nog geen verdachten aangehouden. Alle zaken worden onderzocht door rechercheteams van twintig man.

De reeks is opvallend, omdat in de eerste zes maanden van 2021 juist weinig moorden in de Rotterdamse regio werden gepleegd: vier. In heel 2020 vielen elf doden door geweld, de jaren ervoor schommelde dat aantal rond de zeventien.

Vorig jaar ging het om vier liquidaties, in de eerste zes maanden van dit jaar stond de teller - opvallend genoeg - op nul. Het is niet onwaarschijnlijk dat dat aantal in 2021 nog gaat stijgen: de afgelopen weken plukten de opsporingsdiensten recordhoeveelheden cocaïne uit de Rotterdamse haven. Voor criminelen betekent dit een schadepost van honderden miljoenen euro's.

Coronacrisis mogelijk oorzaak van daling misdrijven

Vermoedelijk had de coronacrisis, die onder meer het aantal inbraken en straatroven drastisch deed dalen, de afgelopen maanden ook op de moordcijfers een positieve invloed. Inmiddels is het aantal fatale misdrijven binnen de Rotterdamse regio opgelopen tot tien. De politie heeft voor de meerderheid van deze zaken verdachten aangehouden.

Voor de politie is het gissen of de geweldsexplosie van afgelopen week - niet alleen verloren vier mensen het leven, de politie rukte ook uit voor woningovervallen, schietpartijen en een gijzeling - het begin is van een trend. Een woordvoerder laat weten dat de politie snapt dat "door de heftige incidenten van de afgelopen tijd de suggestie wordt gewekt dat we met een toename te maken hebben".

"Dat kunnen we nu echter nog niet zeggen. De misdrijven laten dit jaar, op uitzonderingen na, nog een laag niveau zien." Het 'algemeen crimineel beeld' is volgens haar ongewijzigd. "Dat neemt natuurlijk niet weg dat elk incident er één te veel is."



Het is dan ook afwachten in hoeverre het versoepelen van de coronamaatregelen invloed gaat hebben op de criminaliteitscijfers, stelt zij. "Dat is onbekend en daar kunnen we nu alleen nog maar naar raden."