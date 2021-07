De politie heeft drie mannen (17, 21 en 24 jaar) en een 31-jarige vrouw aangehouden voor het te huur aanbieden van woningen die helemaal niet van hen waren. In enkele gevallen waren de slachtoffers al in de woningen getrokken, om er vervolgens achter te komen dat ze daar helemaal niet mochten zijn.

Drie van de vier oplichters, de mannen, komen uit Dordrecht. De vrouw komt uit Rotterdam. Meerdere mensen hadden aangifte gedaan bij de politie, nadat ze waren opgelicht door het viertal. 'De verdachten boden via Facebook woningen te huur aan in Dordrecht. Het ging echter om huurwoningen van woningcorporaties, die leegstonden om verbouwd en daarna weer officieel verhuurd te worden', meldt de politie.

De verdachten kwamen die woningen in met een 'valse sleutel' of door de cilinders van de sloten te vervangen. Vervolgens konden de slachtoffers die reageerden op de advertenties, een bezichtiging in de woning krijgen. 'Slachtoffers konden de woning huren nadat ze een voorschot hadden betaald en een huurcontract hadden getekend. Vaak kwamen de slachtoffers er later pas achter dat het niet om een particuliere huurwoning ging.'

Naast de financiële schade, bezorgden de oplichters ook veel immateriële schade bij de slachtoffers. 'In één zaak waren de slachtoffers al in de woning getrokken, toen de woningcorporatie voor een controle bij het pand stond', weet de politie te vertellen via sociale media.

Beslag gelegd op bankrekeningen

Het viertal is niet alleen aangehouden, ook is er zogenoemd 'slachtofferbeslag' gelegd op hun bankrekeningen. Met het aanhouden van de verdachten hoopt de politie de oplichtingspraktijken te hebben gestopt. Deze tip hebben ze nog voor woningzoekers: 'U kunt dergelijke situaties voorkomen door via het kadaster te controleren wie de eigenaar van de woning is. Daarnaast kunt u bij buren informatie inwinnen over de woning en de buurt.'