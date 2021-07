Een dertigjarige man uit Westmaas is vrijdagochtend overleden nadat er een 1.000 kilo zware metalen tafel of plaat op hem terechtkwam tijdens zijn werk bij vliegtuigonderdelenbouwer Fokker in Papendrecht.

De zware plaat zou op zijn borstkas zijn gevallen. Collega's wisten de plaat van hem af te tillen, nog voordat de brandweer aanwezig was. Een arts kwam per traumahelikopter naar de zwaargewonde man toe om hem te reanimeren. Ook waren de ambulance en politie ter plaatse.

De politie meldt dat de dertigjarige man aan zijn verwondingen is overleden. Bedrijf Fokker bevestigt dat er een ernstig ongeval heeft plaatsgevonden en dat er hulpdiensten bij betrokken zijn geweest. Verder wil een woordvoerder van het bedrijf er nog niets over kwijt. Ook is niet bekend of het personeel van Fokker nu slachtofferhulp krijgt aangeboden.

De traumahelikopter landde op de naastgelegen voetbalvelden. "De hekken zijn daarvoor opengegaan", meldde een woordvoerder van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

De Arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.