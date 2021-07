Na een ruzie op de stoep van een café aan de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid zijn donderdagavond schoten gelost. Een man (54) raakte hierbij lichtgewond. Er is nog niemand aangehouden.

De melding kwam iets voor 23.00 uur binnen bij de hulpdiensten. De politie en ambulance kwamen ter plaatse.

Het was druk bij het café toen er waarschijnlijk een woordenwisseling ontstond tussen twee mannen. Er ontstond een worsteling en daarbij is geschoten. Verschillende getuigen belden de politie. Toen agenten aankwamen, waren slachtoffer en verdachte echter verdwenen. Pas later meldde slachtoffer (54) zich, en kon hij ook vertellen waar het vuurwapen lag. Dat is veiliggesteld.

Het onderzoek naar de verdachte loopt.