Een jongen is donderdagmiddag neergestoken op de Goedenraadweg in Rotterdam. Het slachtoffer is uiteindelijk in zorgwekkende toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Dat bevestigt een politiewoordvoerder.

De steekpartij vond rond 17.00 uur plaats in de wijk Beverwaard. Het is nog niet bekend wat voor verwondingen het slachtoffer heeft en wat de aanleiding was voor de steekpartij.

De politie is op dit moment bezig met een onderzoek en roept getuigen op zich te melden.