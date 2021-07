Een 58-jarige man uit Rotterdam moet een jaar de cel in voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de Gordelweg. Bovenop die straf komen een half jaar voorwaardelijk plus een proeftijd van drie jaar. Ook mag de dronken rijder van de rechter vier jaar lang niet meer achter te stuur zitten.

De Rotterdammer reed op 22 juli 2019 op de de Gordelweg in Rotterdam-Noord een zeventigjarige vrouw aan, die samen met haar hondje Kobus de weg overstak. De voetganger raakte zodanig gewond, dat ze ter plekke overleed. Ook de hond overleefde het ongeval niet.

De rechter vindt dat de de automobilist in ernstige mate schuld heeft aan het ongeval. Hij was fors onder invloed van alcohol: ruim 3,5 keer de wettelijk toegelaten hoeveelheid. In zijn nadeel speelt bovendien dat de man eerder al eens een leerstraf kreeg reeg opgelegd wegens rijden onder invloed.

Verder neemt de rechtbank het de bestuurder zeer kwalijk dat hij op geen enkele wijze zijn medeleven of spijt heeft laten blijken aan de nabestaanden. Tijdens de rechtszitting van twee weken geleden noemden de dochter en zoon van het slachtoffer hem daarom "een walgelijk persoon". Ze begrijpen niet dat hij niet het fatsoen had om te stoppen en 112 te bellen.

De uitspraak is conform de eis van Justitie.