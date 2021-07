De gemeente gaat tien extra mosquito's plaatsen in gebieden waar buurtbewoners overlast hebben van jongeren. De speakerkastjes met irritant zoemgeluid zijn veelal hoorbaar voor jonge mensen tot dertig jaar. Donald van der Laan levert de mosquito's.

De gemeente zegt dat dit een soort opvoedkundig aspect moet hebben. Hoe?

Als jongeren op een plein zitten zonder dat ze overlast veroorzaken, dan zal de mosquito uitblijven. Je kunt bijna op iedere locatie waar bewoners klagen over overlast, binnen 50 meter een andere plek vinden waar je niemand lastig valt. Daar wil je ze naartoe sturen.

En wat nou als je als oudere het zoemgeluid ook hoort?

Dat komt sporadisch voor. Bij mensen die diep in de muziek zitten bijvoorbeeld. Als je naast een mosquito woont en hij staat de hele tijd aan, dan is dat heel vervelend. Maar Rotterdam maakt gebruik van de slimme mosquito. Die gaat voor een kwartiertje aan. Dat is in de praktijk tot nu toe nergens een probleem geweest.

Hoe ver hoor je het geluid?

Dat is alleen buiten hoorbaar. In de woning zelf heb je er geen last van, alleen als je op het balkon zit. Maar de buren zetten dat ding niet aan, als er niets aan de hand is. Als hij niet aanstaat, dan hebben je weer last van jongeren. Dat wil je ook niet.

Hoe kunnen bewoners de mosquito activeren?

Dat kan met een gsm-schakelaar, door te bellen naar het nummer van de mosquito. Je krijgt daarna een bevestiging per sms. Je kunt alleen inbellen tussen 22.00 uur en 05.00 uur.

Hoe is de pilot met de drie mosquito's ontvangen?

In Rotterdam hebben we er al drie staan. We hebben gekeken naar ongewenste bijeffecten, maar die waren er niet. In de eerste week dat de mosquito's zijn opgehangen, zag je dat omwonenden die vier keer achter elkaar activeerden. Na de eerste week is dat niet meer voorgekomen. In de testperiode is het in totaal maar een paar uur gebruikt.