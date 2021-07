Een man die drie overlastgevende jongeren in de nacht van woensdag op donderdag in Ridderkerk heeft aangesproken op hun gedrag, is neergestoken. Het uit de hand gelopen incident vond iets na middernacht plaats.

De groep van drie zorgde volgens de politie al een tijdje voor onrust aan de Meester Kesperweg in Ridderkerk, ter hoogte van een nagelsalon. Een buurtbewoner, die vanwege de overlast niet van zijn nachtelijke rust kon genieten, stapte naar buiten en zei er wat van. Vervolgens stak één persoon uit de groep hem. De buurtbewoner verklaarde tegen de politie dat de jongeren auto's in de straat aan het vernielen waren.

Toen hij opmerkingen tegen de jongens maakte werd hij gestoken. Hij raakte daarbij lichtgewond, zegt een politiewoordvoerder. De man kon ter plaatse aan zijn verwondingen worden behandeld. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis.

Ondertussen zoekt de politie naar de groep jongeren, die het na het incident op een lopen zette. De politie heeft vannacht nog naar de drie personen gezocht, maar zij zijn niet gevonden.