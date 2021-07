Een Rotterdammer (19) is dinsdagavond bij de Kralingse Plas in Rotterdam twee uur lang met een vuurwapen bedreigd. Al die tijd moest hij naast zijn belager op een bankje zitten, terwijl een ander zijn bankrekening plunderde.

De gijzeling vond dinsdagavond tussen 22.00 en 24.00 uur plaats aan de Plaszoom, pal langs de Kralingse Plas. Het slachtoffer liep met zijn fiets aan de hand - hij had een lekke band - toen het onbekende tweetal hem vroeg hoe laat het was. Luttele seconden later verscheen er een vuurwapen.

De ene dader vertrok vervolgens met de pinpas van het slachtoffer om geld te trekken, de ander bleef achter om de Rotterdammer nóg wat centen te ontfutselen. Zo moest het slachtoffer, dat continu met het vuurwapen werd bedreigd, telefoonkaarten bestellen én betalen. De Rotterdammer deelde twee uur lang een bankje met zijn belager.

Bloemetjesshirt

De politie is hard op zoek naar de daders. Beide personen worden rond de twintig jaar oud geschat en droegen een trainingspak. Volgens de politie zijn meerdere personen dinsdagavond langs het bankje gelopen. Zij hoopt met deze passanten in contact te komen. Zo zoeken de rechercheurs specifiek naar een jongen met een oranje bloemetjesshirt én een koppel dat de hond bij het bankje uitliet.