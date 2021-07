Een magneetvisser heeft dinsdagavond een granaat uit het water gevist langs de Vlaardingsedijk in Maassluis. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) kwam ter plaatse en heeft de granaat in een berm langs de Waterweg tot ontploffing gebracht.

De magneetvisser waarschuwde de hulpdiensten nadat hij dit bijzondere voorwerp uit de sloot naast het spoor hengelde. Medewerkers van de EOD namen de granaat mee naar een berm. Daar werd een diep gat gegraven en is het explosief rond middennacht tot ontploffing gebracht.

Het is niet de eerste keer dat magneetvissers granaten uit het water halen. In februari werd een explosief uit de Rotte bij de Crooswijksebocht in Rotterdam gevist.