Een dertigjarige man is in de nacht van zaterdag op zondag zwaar mishandeld in het centrum van Rotterdam. Het slachtoffer ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Dat maakte de politie dinsdag bekend.

De politie kreeg rond 0.30 uur een melding vanuit een uitgaansgelegenheid op de Coolsingel. Een man zou door de beveiliging zijn opgevangen nadat hij daar zwaargewond naar binnen liep. De man vroeg om hulp en gaf aan te zijn mishandeld door twee mannen.

Toen de agenten ter plaatse waren kon het slachtoffer door zijn verwondingen nauwelijks meer vertellen wat er was gebeurd. De man werd met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Op camerabeelden is te zien dat het slachtoffer voor de mishandeling ter hoogte van het Binnenwegplein een praatje maakt met twee vrouwen. Gezamenlijk lopen zij over de Lijnbaan richting de Coolsingel. Enkele ogenblikken later lopen de vrouwen zonder het slachtoffer langs de Beurstraverse richting de Hoogstraat.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar de twee vrouwen en getuigen.