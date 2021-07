De Rotterdammer (30) die een man in een scootmobiel aanreed in februari 2019, krijgt een taakstraf van 90 uur en een rijontzegging van een half jaar opgelegd. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank dinsdag besloten.

Twee getuigen die verklaringen hebben afgelegd, zagen dat de automobilist door rood reed op de kruising van de Zuiderparkweg en de Ahoyweg. De man in de scootmobiel vloog negen meter de lucht in. Hij liep zwaar letsel op aan zijn voorvoet, schaambeen én linkerbeen. De automobilist dacht in eerste instantie een hond te hebben aangereden.

Volgens de getuigenverklaringen heeft de verdachte bij het naderen van de kruising nog extra gas gegeven. De automobilist zou op dat moment "best snel, vermoedelijk harder dan 50 kilometer per uur" hebben gereden. De automobilist verklaarde de scootmobiel niet gezien te hebben.

Verdediging

Zijn advocaat zei dat het niet anders kan zijn geweest dan dat het slachtoffer door rood is gereden. Volgens hem was er geen aanrijding geweest als het stoplicht voor de mindervalide man op rood had gestaan, op het moment dat het "nog net oranje was, of net rood" werd voor zijn cliënt.

Uit een analyse blijkt echter dat er geen enkele storing was met de verkeerinstallatie.