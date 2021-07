De 32-jarige man die maandagmiddag in zijn auto aan de Loeffstraat in Schiedam werd neergeschoten, is aan zijn verwondingen overleden. Dat maakte de politie dinsdagochtend bekend. De politie heeft inmiddels twee verdachten aangehouden.

Het slachtoffer werd maandag rond 14.00 uur zwaargewond aangetroffen in zijn auto. Volgens een getuige liep er bloed uit zijn oor en stond zijn mond open. De man werd direct naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed een paar uur later aan zijn verwondingen.

De politie heeft aan de hand van onderzoek, camerabeelden en gesprekken met getuigen in de nacht van maandag op dinsdag twee verdachten aangehouden. Het gaat om 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een negentienjarige man uit Hoek van Holland. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.