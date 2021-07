Een woning aan de Persoonskade in Rotterdam-Zuid is maandagavond meerdere keren beschoten. Hoewel de kogelgaten in de ramen zaten, raakte niemand gewond.

De politie kreeg rond 23.10 uur meerdere meldingen binnen dat er geschoten zou zijn op de Persoonskade. Een woning op de tweede etage bleek aan de achterkant te zijn beschoten. In de ramen zaten kogelgaten en op het grasveldje bij de woning werden hulzen aangetroffen. De dader was nergens te bekennen.

Het motief van de schietpartij is nog niet bekend. De politie is op zoek naar de schutter en doet verder onderzoek.