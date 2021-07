Een man is maandagmiddag zwaargewond geraakt bij een schietpartij in Schiedam. Agenten troffen het slachtoffer aan op de Loeffstraat. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

De hulpdiensten kregen even voor 14.00 uur een melding binnen van een schietpartij in Schiedam. Ter plaatse troffen zij een zwaargewonde man in een auto aan.

Volgens de politie is het onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is.

De politie doet sporenonderzoek en praat met getuigen.