De Douane blijft maar coke onderscheppen in de Rotterdamse haven. In de nacht van vrijdag op zaterdag is tijdens een controle een partij een 1.760 kilo met een straatwaarde van 132 miljoen euro gevonden.

Het witte poeder zat verstopt in een container met zoete aardappelen uit Costa Rica. De container was bedoeld voor een bedrijf in Den Haag. Dit bedrijf heeft niets met de smokkel te maken.

Afgezien de vondst van afgelopen nacht wisten de opsporingsdiensten de afgelopen week maar liefst 7.851 kilo cocaïne, met in totaal een straatwaarde van 589 miljoen euro, te onderscheppen in de Rotterdamse haven. Dit is ongeveer een vijfde van alle cocaïne die vorig jaar is gevonden. De Rotterdamse haven beleefde hiermee een recordweek.