Bij een steekpartij aan de Jongkindstraat in Rotterdam, op tientallen meters afstand van metrostation Eendrachtsplein, is een 27-jarige Rotterdammer om het leven gekomen. Een 38-jarige stadsgenoot is in het ziekenhuis aangehouden. Hij raakte bij de steekpartij gewond.

Het steekincident vond in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 00.20 uur plaats. Volgens de politie ging aan de steekpartij waarschijnlijk een ruzie vooraf. De plaats delict bevindt zich pal naast Het Nieuwe Instituut.

In totaal raakten drie mannen gewond. Van de derde persoon is alleen bekend dat hij met ernstige verwondingen in het ziekenhuis ligt. Zijn rol in het conflict wordt nog door de politie onderzocht. De aangehouden dertiger raakte lichtgewond.

De politie heeft één mes in beslag genomen. Agenten vonden dit nabij de plaats delict.