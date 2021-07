Wie dezer dagen door Hamburg kuiert, kan zomaar het idee krijgen in Rotterdam te zijn. De Duitse metropool is in Rotterdamse sferen vanwege de opnames van een nieuwe televisieserie. Bild, de grootste krant van Duitsland, vindt de 'verrotterdamisering' van de havenstad maar niks.

De achtdelige serie heet You en gaat over het wel en wee van een Rotterdamse gangsterbaas. In plaats van te filmen in Rotterdam, besloten de makers de tweede stad van ons land na te bootsen in Hamburg. Ze nemen daarbij een loopje met de werkelijkheid: het metrostation Eendrachtsplein is in de serie bijvoorbeeld de opstapplaats van een veerboot.

Bild kreeg lucht van de opnames en wijdde er een schertsend artikel aan. "Jakkes", schrijft het dagblad, "wat is hier gebeurd?" De schrijver vraagt zich af waarom de serie die in Hamburg wordt gedraaid zich moet afspelen in Rotterdam, "nota bene de stad van onze grootste havenconcurrent". Dat er vanwege de serie opeens kaas wordt verkocht op de bekende vismarkt, zint hem al evenmin.

Als alles volgens plan verloopt, wordt de serie volgend jaar uitgezonden op betaalzender Sky. Een van de hoofdrollen is weggelegd voor Bernardus Manders, die in Nederland bekendheid geniet vanwege zijn rol in Flikken Maastricht.