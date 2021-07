Een vrouw in de Rotterdamse wijk De Esch is vrijdagmiddag met een slinkse babbeltruc beroofd van haar sieraden. Een zogenoemde loodgieter belde bij het slachtoffer aan met de mededeling dat er een lekkage was bij haar buren. Terwijl hij haar aan de praat hield, doorzocht een andere man haar slaapkamer.

De 'loodgieter' droeg volgens de politie een petje, een oranje hesje en een donkere spijkerbroek met gaten op kniehoogte. In zijn hand had hij een walkietalkie. Van de tweede dader ontbreekt een signalement. De politie roept getuigen die iets van de diefstal hebben gezien op zich te melden.

De waarde van de buit is niet bekendgemaakt.