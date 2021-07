Rotterdam is een van de duurste steden van Europa om een woning in te huren. In de tweede helft van 2021 betaal je voor een appartement gemiddeld 1.344 euro huur per maand.

Daarmee staat de stad op de vierde plek in Europa, meldt HousingAnywhere. Alleen Parijs (1.890 euro), Londen (1.691 euro) en Amsterdam (1.605 euro) staan boven Rotterdam op de ranglijst.

Ondanks de hoge plek op die lijst, zijn de gemiddelde huurprijzen wel iets gedaald: zo'n 1,6 procent.