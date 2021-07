Vlieg je vandaag vanaf Rotterdam The Hague Airport? Houd dan rekening met vertraging. De luchthaven had vrijdagochtend te maken met een grote computerstoring in het inchecksysteem. De storing is inmiddels verholpen, maar reizigers moeten nog altijd rekening houden met een lange wachttijd.

De storing ontstond vrijdagochtend vroeg en zat in het systeem dat gebruikt wordt om reizigers te identificeren en te 'boarden' voor hun vlucht. Het probleem is inmiddels verholpen en reizigers kunnen weer inchecken. "Dit betekent wel dat we de hele dag te maken hebben met vertragingen van vertrekkende en aankomende vluchten", meldt het vliegveld. Er wordt hard gewerkt om vertragingen te voorkomen.

"Wij raden passagiers aan om op de geplande tijd naar de luchthaven te komen. Dit is twee uur voorafgaand aan jouw vlucht." Op het voorterrein worden reizigers geholpen door de medewerkers van de luchthaven.

Het is nog niet bekend hoe de storing kon ontstaan.