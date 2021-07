Parkeervakken moeten het rondslingeren van deelscooters tegengaan. Met een proef bij het Centraal Station kijkt Rotterdam of het werkt.

Het aantal deelscooters en -fietsen groeit hard en daarmee ook de overlast van de plompverloren achtergelaten tweewielers. Gehandicaptenorganisaties trokken pas nog aan de bel, omdat rolstoelers en slechtzienden stuiten op scooters op de stoep. De gemeente Rotterdam verwacht dat verplichte parkeervakken de problemen oplossen.



Alle scooters en fietsen die buiten de vakken staan, krijgen een boete. "De parkeervakken zijn niet exclusief voor de deelscooters en -fietsen, maar voor alle rijwielen", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Rotterdam is niet de enige gemeente die met de parkeervakken komt. Den Haag heeft ze deze zomer uitgetekend bij het strand van Scheveningen, omdat het vorig jaar langs het Zwarte Pad een bende was met deelscooters. Nu is het zo geregeld dat als de vakken vol zijn, er niet meer met de app van de deelscooterverhuurder geparkeerd kan worden.

Bij Rotterdam Centraal werkt het net zo, zegt de Rotterdamse gemeentewoordvoerder. "Wie daar wil parkeren en dat niet in een van de vakken doet, krijgt dat niet voor elkaar met de app." Dat werkt volgens gps, legt hij uit. "De gebruikers krijgen dan een seintje dat de scooter daar achterlaten een stuk duurder uitpakt." De proef loopt tot eind september.

Momenteel telt Rotterdam zo'n 3300 uitleenfietsen- en -scooters van aanbieders als Felyx, Check, Go Sharing, OV-fiets en Donkey Republic. De gemeente Rotterdam wil dat aantal snel uitbreiden, onder meer in Rotterdam-Zuid. Ze maken volgens het stadsbestuur het openbaar vervoer aantrekkelijker, omdat ze in combinatie met de tram en metro zijn te gebruiken. Tegelijkertijd met de uitbreidingsplannen loopt volgens de woordvoerder overleg met de aanbieders over de parkeeroverlast.