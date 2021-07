Dagenlang was Oud-Beijerland afgelopen mei in de ban van een 'ontmaskerfilmpje'. De beelden wezen één van de inwoners - onterecht, zo concludeerde de politie destijds - aan als aanrander. Het zorgde voor grote onrust in het dorp. De makers staan volgende week tegenover de politierechter.

Het gaat om twee mannen - 55 en 34 jaar oud - uit Oud-Beijerland. Justitie verwijt hen dat ze de goede naam van de vermeende aanrander hebben aangetast. Dat deden ze door een ''ontmaskerfilmpje' te maken en dit door te sturen.

Volgens John Wessels, advocaat van de jongste verdachte, handelde zijn cliënt uit frustratie: de politie deed zogezegd niets met zijn meldingen over de 'aanrander'. De man zou aan de dochter van de 34-jarige filmpjesmaker hebben gezeten. "Hij werd niet gehoord door de politie. Daar zat hij mee."

'Commotie was nooit de bedoeling'

Het filmpje, opgenomen voor het huis van de vermeende aanrander, zou slechts in kleine kring verspreid zijn. "Kennelijk heeft iemand het verder verspreid, waarna het een eigen leven is gaan leiden. Het was nooit de bedoeling om voor zoveel commotie te zorgen."

De commotie was afgelopen mei inderdaad groot. Zo kreeg de beschuldigde Oud-Beijerlander vlak na het uitlekken van de beelden 'meerdere personen met slechte intenties' aan zijn deur. Daarop besloot de politie een mobiele camera voor de woning te plaatsen.

Niet vergrepen

De politie begon een onderzoek en concludeerde dat de aanrander zich niet aan jonge meisjes had vergrepen. Volgens Wessels hebben agenten een nader gesprek gevoerd en is de aangifte geseponeerd.

De 34-jarige vader legt zich daar niet bij neer en gaat verdere juridische stappen ondernemen, weet de raadsman.