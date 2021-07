De 46-jarige vrachtwagenchauffeur uit Melissant die begin juli motoragent Arno (47) doodreed, blijft nog minstens drie maanden vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem nog altijd van doodslag. Er zouden sterke aanwijzingen zijn dat de verdachte met opzet tegen de agent aanreed.

Het drama vond woensdagochtend 7 juli plaats op de kruising van de Eemlandweg en de Waalhavenweg in de Rotterdamse Waalhaven. De chauffeur reed na de klap door, maar werd later die dag alsnog in Melissant aangehouden. Sindsdien zit hij vast. Naast doodslag verdenkt het OM de man ook van het verlaten van de plaats van het ongeval, wat eveneens strafbaar is.

Zijn advocaat vertelde eerder dat de verdachte na zijn arrestatie een korte verklaring had afgelegd. Daarin stelde hij het verschrikkelijk te vinden wat er is gebeurd en alles te hebben gedaan om een botsing te voorkomen.

Het zou een ongeluk zijn. Het OM wil niet zeggen wat de sterke aanwijzingen zijn, waardoor de verdenking doodslag is. Het onderzoek loopt ook nog volop. Een groot onderzoeksteam bekijkt camerabeelden, in beslag genomen goederen en spreekt met ooggetuigen. Ook loopt er technisch onderzoek.

Groot verdriet

Zeker duizend agenten toonden hun collega Arno verleden week de laatste eer. Dat een agent tijdens zijn werk is doodgereden is in het korps, maar ook daarbuiten hard aangekomen. Mede omdat het herinneringen oproept aan 2015.

Toen reed dezelfde chauffeur een motoragent aan. De diender haalde hem vanwege een te zwaar beladen wagen van de weg, waarna de bestuurder de motor aantikte en over de arm van de gevallen agent reed.

En ook vorig jaar was de chauffeur bij nog een gruwelijk incident betrokken: toen reed hij in Rockanje met zijn truck tegen een 79-jarige vrouw aan. Het slachtoffer overleed, net als agent Arno, ter plekke. Het OM seponeerde deze zaak, waardoor de bestuurder geen straf kreeg. Het aanrijden van de agent leverde de veertiger eerder een taakstraf, voorwaardelijke celstraf en een voorwaardelijke rijontzegging op.

Niet controleren

Politiechef Fred Westerbeke stelde deze week dat agenten van de Verkeerspolitie in 2019 het advies kregen om alleen nog in de auto en niet op de motor de verdachte te controleren. Dit omdat de spanningen tussen de verdachte en de verkeerspolitie sinds de uitspraak verder waren opgelopen. De reden was ‘extra veiligheid‘ omdat agenten op een motor ‘een stuk kwetsbaarder’ zijn. Er zal een evaluatie volgen om te bekijken of sinds 2015 alle mogelijkheden zijn benut.